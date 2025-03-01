Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 gözaltı

Siber suçlarla mücadele kapsamında emniyet güçleri dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:24

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 USB bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

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