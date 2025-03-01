Oyuncak tüfekle marketi soydu! Kasanda parayı alıp harcamadan eve götürdü | O gaspçı tutuklandı

Giriş Tarihi: 01.03.2025 19:50

Olay, 27 Şubat günü saat 05.00 sıralarında Dinar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Siyah mont giyen, yüzünü kar maskesiyle kapatan ve elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, kasiyer N.E.'yi korkutarak kasadaki paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan soygun, detaylarıyla şaşkına çevirdi. Uzun namlulu bir oyuncak silahla kasiyeri tehdit eden şüpheli, 2 bin 940 lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti ve şüpheli kısa sürede yakalandı.

Soygun ihbarının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı bir araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerine plakasız bir motosikletle geldiğini belirledi. Görüntülerdeki kişi kısa sürede tespit edilerek kimliğinin E.S. olduğu belirlendi.

OYUNCAK SİLAHI PARÇALAYIP SAKLADI

E.S., olaydan sonra izini kaybettirmek için çeşitli önlemler aldı. Soygun sırasında kullandığı uzun namlulu silahın aslında bir oyuncak olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, soygunun ardından oyuncağı parçalayıp kaçış güzergahındaki bir kamyonetin kasasına attı. Montunu apartmanın yangın dolabına saklayan E.S., ayakkabısını binanın dışındaki havalandırma penceresine, kar maskesi ve eldivenini ise yakarak yok etmeye çalıştı.

YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Polis ekipleri, kaçış sırasında kullanılan motosikletin izini sürerek şüpheli E.S.'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Soygun sırasında aldığı 2 bin 940 lirayı henüz harcamadığı tespit edilen E.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.