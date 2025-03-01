Oyuncak tüfekle marketi soydu! Kasanda parayı alıp harcamadan eve götürdü | O gaspçı tutuklandı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde akaryakıt istasyonunda gerçekleşen soygun, maskeli bir kişinin uzun namlulu oyuncak silah ile kasiyeri tehdit ederek 2 bin 940 lirayı alıp kaçmasıyla yaşandı. Yapılan güvenlik kameraları incelemesi sonucu şüpheli E.S. kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan soygun, detaylarıyla şaşkına çevirdi. Uzun namlulu bir oyuncak silahla kasiyeri tehdit eden şüpheli, 2 bin 940 lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti ve şüpheli kısa sürede yakalandı.
SİLAHLA TEHDİT EDİP PARAYI ALDI
Olay, 27 Şubat günü saat 05.00 sıralarında Dinar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Siyah mont giyen, yüzünü kar maskesiyle kapatan ve elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, kasiyer N.E.'yi korkutarak kasadaki paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
POLİS KAMERALARDAN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ
Soygun ihbarının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı bir araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerine plakasız bir motosikletle geldiğini belirledi. Görüntülerdeki kişi kısa sürede tespit edilerek kimliğinin E.S. olduğu belirlendi.
OYUNCAK SİLAHI PARÇALAYIP SAKLADI
E.S., olaydan sonra izini kaybettirmek için çeşitli önlemler aldı. Soygun sırasında kullandığı uzun namlulu silahın aslında bir oyuncak olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, soygunun ardından oyuncağı parçalayıp kaçış güzergahındaki bir kamyonetin kasasına attı. Montunu apartmanın yangın dolabına saklayan E.S., ayakkabısını binanın dışındaki havalandırma penceresine, kar maskesi ve eldivenini ise yakarak yok etmeye çalıştı.
YAKALANDI VE TUTUKLANDI
Polis ekipleri, kaçış sırasında kullanılan motosikletin izini sürerek şüpheli E.S.'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Soygun sırasında aldığı 2 bin 940 lirayı henüz harcamadığı tespit edilen E.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.