Minik motocrossçu Deniz Boran, tutkusuyla hayran bıraktı

Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:44

3 buçuk yaşındaki Deniz Boran Balcı, motocross tutkusu ile dikkat çekiyor / İHA

YARIŞMALARA 5 YAŞINDA KATILACAK

Deniz'in babası Nihat Balcı, 3 buçuk yaşındaki oğlunun 7 aydır motocross ile ilgilendiğini ifade ederek, "Önce bisiklet vardı onunla başladı. Sonrasında pedallı bisiklete geçtik. Ben biraz önünü açtım. Denge ile arası çok iyiydi. Bir baktık denge bisikleti ile iyi gidiyor bütçemizi zorladık elektrikli bisiklet aldık. Motorun başlangıcı o oldu. Elektrikli bisiklette çok iyiydi. Türkiye'de çok fazla yok ama internetten görüyoruz yurt dışında çocuklar çok güzel işler yapıyorlar. Önemli olan ailelerin önünü açması. Her çocukta bir potansiyel var bizde bunu değerlendirelim dedik. Şu anda yaş itibariyle yarışmaya katılacak yaşta değil. 5 yaşında katılabilecek. Bizde yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Biz şu anda eğleniyoruz kumda denge çalışıyoruz. Esas hocası var o eğitiyor. Zeki hocamızın katkısı çok büyük. Her şeyi profesyonel kıyafetler. Trafiğe kapalı alanlarda kullandırıyoruz" dedi.