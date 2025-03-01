Minik motocrossçu Deniz Boran, tutkusuyla hayran bıraktı
Henüz 3 buçuk yaşında olmasına rağmen motosiklet tutkusu ve yeteneğiyle dikkat çeken Deniz Boran Balcı, Büyükçekmece sahilinde yaptığı antrenmanlarla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 3 buçuk yaşındaki Deniz Boran Balcı, yaşıtlarının aksine motocross tutkusu ile dikkat çekiyor. Henüz 2 yaşındayken denge bisikletiyle başlayan serüveni, ailesinin desteğiyle elektrikli bisiklet ve ardından özel tasarlanmış bir minik motocross motoruyla devam etti. Büyükçekmece sahilinde tam donanımlı kıyafetiyle antrenman yapan Deniz Boran, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, gelecekte uluslararası yarışmalarda boy göstermesi bekleniyor.
YARIŞMALARA 5 YAŞINDA KATILACAK
Deniz'in babası Nihat Balcı, 3 buçuk yaşındaki oğlunun 7 aydır motocross ile ilgilendiğini ifade ederek, "Önce bisiklet vardı onunla başladı. Sonrasında pedallı bisiklete geçtik. Ben biraz önünü açtım. Denge ile arası çok iyiydi. Bir baktık denge bisikleti ile iyi gidiyor bütçemizi zorladık elektrikli bisiklet aldık. Motorun başlangıcı o oldu. Elektrikli bisiklette çok iyiydi. Türkiye'de çok fazla yok ama internetten görüyoruz yurt dışında çocuklar çok güzel işler yapıyorlar. Önemli olan ailelerin önünü açması. Her çocukta bir potansiyel var bizde bunu değerlendirelim dedik. Şu anda yaş itibariyle yarışmaya katılacak yaşta değil. 5 yaşında katılabilecek. Bizde yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Biz şu anda eğleniyoruz kumda denge çalışıyoruz. Esas hocası var o eğitiyor. Zeki hocamızın katkısı çok büyük. Her şeyi profesyonel kıyafetler. Trafiğe kapalı alanlarda kullandırıyoruz" dedi.