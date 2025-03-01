Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı. Davul ve mani seslerini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak davulcuları selamladı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 06:20

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Kentteki davulcular iki kişilik gruplar halinde sokakları gezip, maniler söyleyerek halkı sahura kaldırdı.

Davul ve mani seslerini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak davulcuları selamladı.

Karacaibrahim Mahallesi'nde görevli ramazan davulcusu Yılmaz Demirören, edesinden öğrendiği mesleğini 21 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Her yıl ramazan ayını heyecan ve coşkuyla beklediğini ifade eden Demirören, bu yıl birçok mani ezberlediğini belirtti.

Mesailerini yağmur çamur demeden sürdüreceğini dile getiren Demirören, "İnsanlarımızı sahura kaldırırken heyecan oluyor, onların bize camdan bakıp el sallamaları çok hoşumuza gidiyor. 'Davulcu abi kolay gelsin' diyorlar, 'hayırlı ramazanlar' temennilerinde bulunuyorlar." dedi.