Eskişehir'de park halindeki 3 tır yandı

Eskişehir'de park halindeki bir tırda başlayıp, yanındaki 2 araca daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:20

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Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park halindeki 26 EC 330 plakalı tırın çekicisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, 26 UZ 675 ve 26 AGZ 937 çekici plakalı diğer tırlara da sıçradı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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