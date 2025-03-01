Düzce'de polis ekiplerinden şok denetim

Düzce'de trafik kurallarının daha yaygın şekilde kullandırılması için polis ekiplerinin şok denetimleri devam ediyor.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:08

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Düzce'de sürücülerin trafik kurallarını daha yaygın kullanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli bölgelerinde şok denetimler yaparak araç sürücülerinin trafik kurallarını daha yaygın olarak kullanması konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. Sürücülere emniyet kemerli araç kullanımı, hız, ışık kullanımı ile ilgili bilgiler verilen sürücülere, muayene ve sigorta konularında da uyarılar yapılıyor. Yapılan son denetimlerle birlikte şehir genelinde hem kazaların azalması hem de trafik kurallarının arttırılması amaçlanıyor.