“Dalton Şabo” İstanbul'a getirildi! Suç dosyası kabarık

Kırmızı bültenle aranan Sinan Memi, İstanbul'a getirildi (AA)

- NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütünün üst yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türk polisinden kaçamazsınız" notuyla yaptığı paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.