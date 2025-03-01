Bursa’da korkutan yangın: İtfaiye 4 kişiyi son anda kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirirken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:38

Paylaş



ABONE OL

Yangının çıktığı evde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, evin penceresindeki demir korkulukları keserek içeriye girdi ve 2'si çocuk olmak üzere 4 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarılan yabancı uyruklu 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, ancak evde maddi hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN