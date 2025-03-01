Adana’da butikten cephanelik çıktı: 2 gözaltı

Adana'da, Yüreğir ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 iş yerinde baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 1’i butik olmak üzere 2 iş yerinde ruhsatsız tabanca ve otomatik tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:43

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Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki 1'i butik olmak üzere 2 iş yerinde ruhsatsız tabanca ve otomatik tabanca bulunduğu ihbarını aldı. Düzenlenen operasyonda, 3 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 otomatik tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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