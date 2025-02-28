Sinop’ta karla mücadele! Çalışmalar devam ediyor

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar ve köy muhtarlarından gelen talepleri de değerlendiren ekipler, 9 günde 135 hastanın sağlık kuruluşlarına nakli ve 64 cenaze için yol açma çalışması yaptı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:48

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde kar yağışının ardından 14 bin 580 kilometrelik alanda yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar ve köy muhtarlarından gelen talepleri de değerlendiren ekipler, 9 günde 135 hastanın sağlık kuruluşlarına nakli ve 64 cenaze için yol açma çalışması yaptı.