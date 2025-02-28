Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:40

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D-130 kara yolu Yalova istikametinde ilerleyen A.Ş. idaresindeki 41 FN 393 plakalı tır, Gonca rampası mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle her iki istikamette bir süre trafiğe kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.

Bölgede ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.