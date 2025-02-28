Yaşam

Kars'ta tefeci operasyonuna 5 tutuklama

Kars'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kars'ta tefeci operasyonuna 5 tutuklama
Savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen tefecilik suçu soruşturması kapsamında 15 ekip, 65 polisin katılımıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde 5 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; muhtelif sayıda belge ve doküman, başka şahıslara ait banka ve kredi kartı bilgileri, 1 kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. C.H. (50), M.K. (46), K.D. (42), E.Y. (40) ve Ö.H. (35) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.