FETÖ’den 12 yıl hapis cezası bulunan astsubay Bursa’da yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde “darbeye yardım etmek” ve “anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan astsubay, sahte kimlikle Bursa’da yakalandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:37

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Terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla yargılanan 307 kişi hakkındaki dava süreci devam ediyor. Bu sanıklardan biri olan Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hüküm sonrası kayıplara karışan firari, sahte kimlik kullanarak farklı illerde saklanmaya çalışsa da Bursa'da yakayı ele verdi.

2 YIL BOYUNCA KAÇTI

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda 'darbeye yardım etmek', 'anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılanan 307 sanıktan, Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis çarptırıldı. Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlü izini kaybettirmek için sahte kimlikle farklı illere kaçtı. 2 yıl boyunca kaçan Mehmet Ç., Bursa'ya geldiği esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin radarına yakalandı. Titiz çalışan ekipler, o hükümlünün eşinin yakın bir akrabasında kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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