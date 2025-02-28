Düzce'de heyelan tehlikesi! 4 köy ve 2 ilçe ulaşıma kapandı
Düzce'nin Beyköy beldesinde etkili olan yağışlı hava sonrasında, kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesi sonucu, dört köy ve iki mahalle ulaşıma kapandı.
Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.