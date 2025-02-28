Yaşam

Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü! Yolda yürüyenler son anda kurtuldu...

Artvin'in İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısındaki karlar kaldırıma düşerken, o sırada yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle büyük bir felaketten kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü! Yolda yürüyenler son anda kurtuldu...

Artvin'in İnönü Caddesi üzerinde, bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, hızla kaldırıma düştü.

ARTVİN'DE ÇATIDAKİ KAR KÜTLESİ KALDIRIMA DÜŞTÜ!

Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulmayı başardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.