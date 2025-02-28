Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü! Yolda yürüyenler son anda kurtuldu...
Artvin'in İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısındaki karlar kaldırıma düşerken, o sırada yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle büyük bir felaketten kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Artvin'in İnönü Caddesi üzerinde, bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, hızla kaldırıma düştü.
Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulmayı başardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.