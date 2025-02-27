İş insanı Beyhan Benardete'den acı haber: Evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İş insanı Beyhan Benardete'nin yakınları kendisinden haber alamayınca durumu site görevlilerine bildirdi. Eve giren görevliler Benardete'yi hareketsiz yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 01:47

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İş insanı Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen Benardete'den (61) haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ESKİ MİLLİ GOLF SPORCUSUYDU

İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan iş insanı Beyhan Benardete'nin eski milli golf sporcusu olduğu ve birçok müsabakada da aktif olarak golf oynadığı öğrenildi.

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