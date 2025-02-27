Fatih'te duvar çöktü: Otoparktaki araçlar hasar gördü

Giriş Tarihi: 27.02.2025 01:42

Fatih'in Nişanca Mahallesi'nde saat 21:00 sıralarında Kenan Bey sokakta duvar çökmesi meydana geldi. Park halinde bulunan araçlarına devrilen duvar, 2 aracın maddi hasar görmesine neden oldu. Çökme sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşarken durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İRİ BETON PARÇALARI ARAÇLARDA HASAR OLUŞTURDU

Otoparkta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine iri beton parçaları düşerken Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mahallede bariyer çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Duvar altında kalan için önümüzdeki günlerde mahsur kaldıkları taşların altından çıkarılması bekleniyor.