Fatih'te duvar çöktü: Otoparktaki araçlar hasar gördü
Fatih'te bulunan bir otoparkta park halinde bulunan araçların üzerine duvar çöktü. 2 araç düşen iri taşlar nedeniyle maddi hasara uğrarken, olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.
Fatih'in Nişanca Mahallesi'nde saat 21:00 sıralarında Kenan Bey sokakta duvar çökmesi meydana geldi. Park halinde bulunan araçlarına devrilen duvar, 2 aracın maddi hasar görmesine neden oldu. Çökme sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşarken durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
İRİ BETON PARÇALARI ARAÇLARDA HASAR OLUŞTURDU
Otoparkta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine iri beton parçaları düşerken Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mahallede bariyer çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Duvar altında kalan için önümüzdeki günlerde mahsur kaldıkları taşların altından çıkarılması bekleniyor.
ÇÖKMENİN NEDENİ BİLİNMİYOR
Yaşanan duvar çökmesinin sebebi henüz belirsizliğini korurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.