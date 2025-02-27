Ev sahipleri ile kiracıların kavgası hastanede bitti! Yaralılar var

Pendik'te akşam saatlerinde ev sahibi 2 kişi ile kiracıları arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere üzere emniyete götürüldü.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:42

Paylaş



ABONE OL

Pendik'te ev sahibi 2 kişi ile kiracıları arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kira konusunda anlaşamayan ev sahibi 2 kişi ve kiracıları arasında tartışma çıktı.

KAVGA KANLI BİTTİ!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ev sahibi 2 kişinin bıçakla saldırdığı kiracı 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere üzere emniyete götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN