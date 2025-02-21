Ataşehir'de vatandaşların İETT çilesi! Otobüsler yolda kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde İETT otobüsleri ve bazı araçlar yolda kaldı. Ataşehir'de tuzlanmayan yolda arabalar büyük zorluk yaşarken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise yaya olarak yollarına devam etti.

Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:54

Paylaş



ABONE OL

İstanbul'da aralıklarla yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah erken saatlerden itibaren işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı.

Kar yağışının etkili olduğu Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde de yoğun kar yağışından sonra yollar buz tuttu. Belediye otobüsleri ve araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Fındıklı Mahallesi- Üsküdar hattında çalışan belediye otobüsü Alanaldı Caddesi'nde buzlanan yolda kaldı. Yolcular, bir süre sonra otobüsten inerek yaya olarak yola devam etti.

Fındıklı Mahallesi- Üsküdar hattında çalışan belediye otobüsü Alanaldı Caddesi'nde buzlanan yolda kaldı (DHA)

Otobüste bulunan yolculardan Kadir Sayıt, "Yoğun kardan dolayı yokuşu çıkamadı otobüs. Bizde mecburen yürüyerek başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. İşe gitmeye çalışıyoruz inşallah yetişiriz" dedi.

Otobüs şoförü Yavuz Çelebi ise, "Kardan dolayı yolda buz olmuş, otobüs kaydı. Tuzlama yapılmamış akşamdan beri tuzlama olmadığı için araç ilerlemiyor. Araç dolu olduğu halde çıkamadım" şeklinde konuştu.

Yolcular, bir süre sonra otobüsten inerek yaya olarak yola devam etti (DHA)

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde de 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsler bir süre ilerleyemedi. Otobüsler nedeniyle diğer araçlar da yolda kaldı, bazı araçlar güçlükle yollarını değiştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN