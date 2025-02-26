Kartal'da 'Huzur İstanbul' denetimi: 2 şüpheliye bıçak cezası

Giriş Tarihi: 26.02.2025 01:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal Spor Caddesi'nde "Huzur İstanbul" denetimleri yapıldı. Denetime, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekiplerce şüphe üzerine araçlar durdurularak, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

Huzur İstanbul denetimi kapsamında 2 otomobildeki aramada bıçak ele geçirildi. (DHA)

"YASAL OLMADIĞINI BİLİYORDUM"

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yolcu olan Çağatay Soylu'nun üst aramasında bıçak ele geçirildi. Bıçağın sahibi Çağatay Soylu, "Yasal olmadığını biliyorum. Pişman değilim. Genel bilgi taramam temiz" dedi. Öte yandan otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Aracında bıçak bulunduran bir vatandaş ʺEve gidince bıçağı bırakayımʺ diyerek kendini savundu.(DHA)

"EVE GİDİNCE BIÇAĞI BIRAKAYIM"

Bir başka otomobili durduran polis ekipleri, sürücünün üst aramasını yaptığı sırada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Otomobil arandığında ise, torpidoda sürücüye ait bıçak ele geçirildi. Sürücü F.T., bıçağın hediye olduğunu ve torpidoda unuttuğunu belirterek "Kastamonu'dan geliyorduk. Bıçağı eve bırakacaktım. İsterseniz bıçağı, şimdi eve gittiğimde bırakayım" dedi.

2 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM

Polis ekipleri tarafından bıçak bulunduran 2 kişi Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi'ne götürülerek haklarında cezai işlem uygulandı.