Doğadan ilham eşine vefa: Yeni böcek türü onun ismiyle literatüre girdi

Giriş Tarihi: 26.02.2025 14:21

Prof. Dr. Levent Gültekin, araştırma ve bilimsel çalışmalara meslektaşı da olan eşinin çok önemli destekler verdiğini belirterek, "Hem Kop Dağı hem de Kars yolundaki Aras Vadisi'nin Karakurt bölgesinde topladığımız ve 3 hocayla tanımladığımız türe doktora hocamın da önerisiyle eşimin adını verip literatüre duyurduk." dedi.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nin Kurucu Direktörü olan Prof. Dr. Gültekin, doktora danışmanı Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü'nden Dr. Sci. Boris Korotyaev ile birlikte yaklaşık beş yıl önce Erzurum–Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı 'nda bu yeni böcek türünü keşfetti. Korotyaev'in de önerisiyle, keşfedilen türe "Neslihanae" adı verildi.

Kop Dağı'nda keşfettiği böcek türünü eşinin ismini vererek literatüre kazandırdı / AA

KOROTYAEVİ'NDE ADI VERİLMİŞ

Bilim insanlarının keşfettikleri yeni türlere isimlerini vererek jestleştiğini ifade eden Gültekin, doktora hocası Boris Korotyaev'in adı ve soyadını da bir saygı ve vefa örneği olarak Tanzanya'dan toplanmış olan yeni bir cins ve türe "Borisius Korotyaevi" adını vererek literatüre kazandırdığını aktardı.

ŞİMDİYE KADAR 6 TÜRE İSMİNİ VERDİ

Literatür için yeni türleri tanımlamaların kolay olmadığını, taksonomi bilgisi, uzun süren emek ve çalışma gerektirdiğini anlatan Gültekin, "Keşfettiğimiz türleri yayınlanana kadar isimleri verilen kişilere bildirmiyoruz. Bu tip şeyler bizim yaşantımızda sık oluyor. Bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmesi bizi mutlu ediyor. Şimdiye kadar 6 yeni türe 'leventi' ya da 'gultekini' ismi verildi." diye konuştu.