Doğadan ilham eşine vefa: Yeni böcek türü onun ismiyle literatüre girdi
Erzurum-Bayburt Kop Dağı’nda yaptığı araştırma sırasında yeni bir böcek türü keşfeden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, bu türü hem 25 yıllık çalışma arkadaşı hem de en büyük destekçisi olan eşi onuruna literatüre kazandırdı.
Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nin Kurucu Direktörü olan Prof. Dr. Gültekin, doktora danışmanı Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü'nden Dr. Sci. Boris Korotyaev ile birlikte yaklaşık beş yıl önce Erzurum–Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı'nda bu yeni böcek türünü keşfetti. Korotyaev'in de önerisiyle, keşfedilen türe "Neslihanae" adı verildi.
5 YIL SÜREN ARAŞTIRMA NETİCELENDİ
Yaklaşık 5 yıl süren araştırma sonucunda keşfedilen böcek, "mogulones neslihanae" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.
Prof. Dr. Levent Gültekin, araştırma ve bilimsel çalışmalara meslektaşı da olan eşinin çok önemli destekler verdiğini belirterek, "Hem Kop Dağı hem de Kars yolundaki Aras Vadisi'nin Karakurt bölgesinde topladığımız ve 3 hocayla tanımladığımız türe doktora hocamın da önerisiyle eşimin adını verip literatüre duyurduk." dedi.
KOROTYAEVİ'NDE ADI VERİLMİŞ
Bilim insanlarının keşfettikleri yeni türlere isimlerini vererek jestleştiğini ifade eden Gültekin, doktora hocası Boris Korotyaev'in adı ve soyadını da bir saygı ve vefa örneği olarak Tanzanya'dan toplanmış olan yeni bir cins ve türe "Borisius Korotyaevi" adını vererek literatüre kazandırdığını aktardı.
ŞİMDİYE KADAR 6 TÜRE İSMİNİ VERDİ
Literatür için yeni türleri tanımlamaların kolay olmadığını, taksonomi bilgisi, uzun süren emek ve çalışma gerektirdiğini anlatan Gültekin, "Keşfettiğimiz türleri yayınlanana kadar isimleri verilen kişilere bildirmiyoruz. Bu tip şeyler bizim yaşantımızda sık oluyor. Bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmesi bizi mutlu ediyor. Şimdiye kadar 6 yeni türe 'leventi' ya da 'gultekini' ismi verildi." diye konuştu.
BÖCEKLERİN DİJİTALLEŞMESİ!
Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde 5 yıldır görev yapan Doç. Dr. Neslihan Gültekin de yüksek lisansını akaroloji, doktorasını da entomoloji alanında yaptığını anlattı.
Merkezde uzmanlık alanlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Gültekin, "Müzenin kuruluş amaçlarından birisi de böceklerin dijitalleşmesiydi, öncelikle yurt dışından ödünç getirilen örneklerin dijitalleşmesini sağlıyoruz. Burada makro çekim üniteleri mevcut, böcekleri öncelikle mikroskoplarla inceledikten sonra makro çekimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"SİZ ÖLSENİZ BİLE İSMİNİZ LİTERATÜRDE DEVAM EDECEK"
Eşi ve bilim insanlarının keşfettikleri böcek türüne adını vermesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:
"İsmimin böceğe verilmesi çok keyifli, bazıları bunu çok istemez ama literatürde yer almanız çok önemli ve güzel bir duygu. Siz ölseniz bile isminiz literatürde devam edecek. Yurt dışında dünyanın dört bir yanından insanlar bunu takip edecek ve atıf alacaksınız, bundan dolayı çok mutlu oldum. Taksonomide bunlar çok kıymetli. Eşim ve bilim insanlarına teşekkür ederim."