Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını asla unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı’nın 33. yıl dönümüne dair bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Hocalı Katliamı’nın acısını asla unutmayacak, hüznünü her zaman içimizde hissedeceğiz. Bugün, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:44

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandığı mesajında şunları aktardı:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum"

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