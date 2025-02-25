Sürdürülebilirlik denetim yetki belgesi ücretleri açıklandı

Sürdürülebilirlik denetimi yapmak isteyen bağımsız denetim kuruluşlarının alması gereken yetki belgesinin ücretleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ilk kez belge alacak bağımsız denetim kuruluşları 50 bin TL ödeyecek.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:24

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Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamında sürdürülebilirlik alanında faaliyette bulunmak isteyen bağımsız kuruluşlar "Sürdürülebilirlik Alanında Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi" için 50 TL ücret ödeyecek. Alınan belgenin zayi yada eski iadesi olması halinde ise kuruluşların ödeyeceği tutar belirlendi.

ZAYİ VE ESKİ İADESİNDE NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Belge ücreti, mücbir sebeplerle zayi edilmesi veya eskisi iade edilerek yenilenmesinin talep edilmesi halinde 25 bin lira, terkin sonrasında yeniden yetkilendirilme veya belgenin zayi edilmesi sebebiyle yenilenmesi durumunda 75 bin lira olarak uygulanacak.

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