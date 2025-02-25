Sosyal medyada paylaşılan şiddet ölümle sonuçlandı!
Adana’nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu, bir grup arkadaşıyla birlikte bir çocuğu dövdükleri görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntüleri izleyen M.A., duruma tepki gösterdi. Tarafların buluşmasıyla başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 23 yaşındaki Orhan Akçasu hayatını kaybetti.
Şevkiye Mahallesi'nde, sosyal medya paylaşımı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Bir parkta buluşan taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Orhan Akçasu, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi. M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.
"YİYORSA ADRESİNİ VER DE GÖRELİM"
Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi. Öte yandan çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.