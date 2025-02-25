Sosyal medyada paylaşılan şiddet ölümle sonuçlandı!

Adana’nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu, bir grup arkadaşıyla birlikte bir çocuğu dövdükleri görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntüleri izleyen M.A., duruma tepki gösterdi. Tarafların buluşmasıyla başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 23 yaşındaki Orhan Akçasu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 17:08

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Şevkiye Mahallesi'nde, sosyal medya paylaşımı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Bir parkta buluşan taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Orhan Akçasu, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi. M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

Bir grup arasında çıkan sosyal medya paylaşımı kavgası ölümle sonuçlandı / DHA "YİYORSA ADRESİNİ VER DE GÖRELİM" Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Grubun darp ettiği çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler tepki çekti / DHA Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi. Öte yandan çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti. Silahla fotoğraf paylaşımına tutuklama! SİLAHLA FOTOĞRAF PAYLAŞIMINA TUTUKLAMA! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN