Kapıkule Sınır Kapısı'nda 30 kilo 246 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan bir TIR'daki aramada 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi. Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 22:23

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen bir TIR'a arama yapıldı. Ekipler TIR'ın şoförü V.U.'yu durdurarak araçta 30 kilo 246 gram uyuşturucu madde olan skunt ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri TIR şoförü V.U.'yu ve uyuşturucuyu teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ile A.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardında Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden V.U. ve M.Y. tutuklanırken A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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