Eşine mesaj kişiyi vurdu! Mahkemeden dikkat çeken karar

Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:41

Eşiyle boşanmaya karar veren İsmail S., olay günü eşinin sosyal medya hesabını bir kez daha fincelediğinde, Bursa'ya geleceğini söyleyen Hüseyin B.'nin, silah fotoğrafı göndererek, tabancasında 13 merminin bulunduğunu belirtip, bu silahla kendisini ve eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini yazdığını okudu. Pompalı tüfeğini yanına alarak, terminale giden İsmail S., İzmir'den geleceği saati öğrendiği Hüseyin B.'yi beklemeye başladı. İsmail S., fotoğrafından tanıdığı Hüseyin B.'ye terminalin giriş kapısında önce pompalı tüfekle ateş açtı ardından da yerde yaralı haldeyken, silahın kabzasıyla defalarca vurup, darbetti.

Olay, 27 Ekim 2024'te saat 04.30 sıralarında, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail S., birlikte kırtasiye dükkanı işlettiği eşi N.S.'nin sosyal medya hesabına, İzmir 'de yaşayan Hüseyin B. tarafından aşk mesajları gönderildiğini gördü.

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hüseyin B.'nin arkasından yürüyen İsmail S.'nin, elindeki çantadan pompalı tüfeği çıkardığı, seslendiği Hüseyin B. kendisine dönüp, engellemek istediğinde ise ateş açtığı görüldü. İsmail S.'nin, yaralanıp yere düşen Hüseyin B.'ye önce tekme atıp, silahın kabzasıyla vurduğu, elinden düşürdüğü tüfeği yerden alıp, bir kez daha ateş edip, hem kabza ile hem de tekmeyle darbettiği anlar görüntülere yansıdı. İsmail S.'nin Hüseyin B. yaralı halde yerde yatarken başında beklediği, terminalde görevli özel güvenliğin de olay yerine geldiği ancak müdahale etmediği görüldü.

Başında bekleyen İsmail S. ise polis tarafından gözaltına alındı (DHA)

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin B., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında bekleyen İsmail S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

'ÜZERİME DOĞRU KOŞUNCA ATEŞ ETTİM'

Tutuklanan İsmail S. hakkında, Bursa 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişinin hayatını tehlikeye sokan kemik kırığına sebebiyet veren silahla kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, Hüseyin B.'nin, yaralıyken hastanede verdiği, "İsmail'in karısı beni Bursa'ya çağırdı. Ben de geldim. Sonra bir anda biri bana silahla ateş etmeye başladı. Gerisini hatırlamıyorum" şeklindeki ifadesini okundu.

İsmail S. savunmasında, "Eşimle, kendimize ait kırtasiye dükkanındaydık. Eşimin bilgisayarına bir anda Hüseyin B. isimli kişiden mesajlar gelmeye başladı. Bu kişi eşime 'Aşkım, hayatım' yazıyordu. Eşime bu olaydan sonra boşanma davası açtım. Hüseyin B., gece saatlerinde mesajlar atmaya devam etti. Eşimin telefonunu alıp mesajlara baktığımda, Bursa'ya geleceğini, silahının içinde 13 adet mermi olduğunu, bir mermiyi eşime, diğerini bana ve üçüncü kurşunu kendisine sıkacağını söylüyordu. Olayın olduğu gece terminale gidip Hüseyin B.'yi beklemeye başladım. Onu görünce seslendim. Bir anda arkasını dönüp, üzerime doğru koşmaya başlayınca, kendisine ateş ettim" ifadelerini kullandı.