Kullanılamadan kazaya karıştı: Sıfır araç tren yoluna düştü!

Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:03

İddiaya göre; gemiden indirilen sıfır hafif ticari araç, T.G. tarafından otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce demir bariyerleri aştı ardından limanın hemen yakınından geçen tren yoluna düştü.

Otoparka taşınmak istenen sıfır araç kontrolde çıkınca kazaya karıştı / DHA

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.