Kullanılamadan kazaya karıştı: Sıfır araç tren yoluna düştü!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde daha kullanılmadan kaza yapan sıfır araç tren yoluna düştü. Gemiden indirdiği sıfır aracın kontrolünü kaybeden sürücü otomobili tren yoluna devirdi.
Mimar Sinan Mahallesi'nde özel liman işletmesinin önünde meydana gelen olayda tren yoluna düşen sıfır aracın sürücüsü yaralanırken otomobilde madde hasar oluştu.
İddiaya göre; gemiden indirilen sıfır hafif ticari araç, T.G. tarafından otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce demir bariyerleri aştı ardından limanın hemen yakınından geçen tren yoluna düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.