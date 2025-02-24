Kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapıldı
Beşiktaş’ta sahibiyle birlikte yürüyüş yapan köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. İnleyip titreyen köpeğin yardımına sahibi ve çevredeki vatandaşlar koştu.
Geçtiğimiz günlerde sahibiyle birlikte Akat Mahallesinde yürüyüş yapan köpek bir anda elektrik akımına kapıldı. Can havliyle akımdan kurtulmaya çalışan köpek sahibini de ısırdı. Elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen olayda talihsiz hayvan, veterinere götürüldü.
Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpeğin görüntüleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.