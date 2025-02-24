Yaşam

Kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapıldı

Beşiktaş’ta sahibiyle birlikte yürüyüş yapan köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. İnleyip titreyen köpeğin yardımına sahibi ve çevredeki vatandaşlar koştu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapıldı

Geçtiğimiz günlerde sahibiyle birlikte Akat Mahallesinde yürüyüş yapan köpek bir anda elektrik akımına kapıldı. Can havliyle akımdan kurtulmaya çalışan köpek sahibini de ısırdı. Elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen olayda talihsiz hayvan, veterinere götürüldü.

Beşiktaş'ta sahibiyle dolaşan köpek kaldırımda elektrik akımına kapıldı / DHABeşiktaş'ta sahibiyle dolaşan köpek kaldırımda elektrik akımına kapıldı / DHA

Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpeğin görüntüleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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