Edirne'de tahlil sonucunu almaya giden kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde, tahlil sonuçlarını almak için evden çıkan 73 yaşındaki Nurettin Çetin, park halindeki otomobilinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:57

Paylaş



ABONE OL

Edirne'de, aile sağlığı merkezinden tahlil sonuçlarını almak üzere evden çıkan Nurettin Çetin (73), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, Şükrüpaşa Mahallesi 158'inci Sokak'ta meydana geldi. Nurettin Çetin, sabah saatlerinde aile sağlığı merkezinde yaptırdığı tahlillerinin sonuçlarını almak üzere evden çıkıp bindiği otomobilinde fenalaştı. Bir süre sonra Çetin'i hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurettin Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN