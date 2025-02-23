İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı kar yağışı sürüyor

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı, megakentin yüksek kesimlerindeki birçok ilçede kısa süreli olarak etkisini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:18

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İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde hafif şekilde yağan kar, bazı ilçelerde kısa süreli şiddetini artırdı. Ümraniye, Beykoz, Sancaktepe, Kartal, Pendik, Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kısa süreli bastıran kar, bir süre sonra etkisini kaybetti.

SAHA KARLA KAPLANDI

Hekimbaşı Mahallesi'nde bulunan Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan Ümraniyespor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig mücadelesi 67. dakikada sahanın tamamen karla kaplanması nedeniyle durdu.

Görevlilerin yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından hakemler maçı yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlattı.

Sultangazi'de ise bazı ağaçların buz tuttuğu görüldü.

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