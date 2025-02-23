Antalya'da drag pistinde "ölüm" yarışı! Ölü ve yaralı var

Antalya'da drag pistinde iki arkadaşın motosikletleri ile yarışı kanlı bitti. Yarışan iki kişi pist ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:15

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Antalya'da drag pistinde motosikletleri ile yarışan iki arkadaş, pist ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

YARIŞTA KANLI SON!

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi. Akdeniz Bölgesi'nin ilk drag pisti olma özelliği taşıyan ve Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında motor sporu tutkunlarının kullanımına açılan piste gelen Osman Özgen ve Mustafa A., trafiğe kapalı olan pistte motosikletleri ile yarışırken beton bariyerlere çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücülerinden Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa A. ise, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Osman Özgen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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