Trabzon'da korkutan yangın! 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 12:14

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Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında elinden yaralanan Hilal Y, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.