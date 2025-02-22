Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı (AA)

Canbolat şöyle konuştu:

"Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik."

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.