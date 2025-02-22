Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın!
Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
"FABRİKAYA SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR"
Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.