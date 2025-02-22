Yaşam

Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın!

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın!
KAĞIT FABRİKASININ DEPOLAMA ALANI YANGIN

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı (AA)Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı (AA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı (AA)Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı (AA)

"FABRİKAYA SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı (AA)Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı (AA)

Canbolat şöyle konuştu:

"Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik."

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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