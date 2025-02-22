Konya'da 2 haftada 85 narkotik operasyonunda 79 tutuklama

Konya'da son 2 haftada 85 narkotik operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:33

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İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 hafta içerisinde toplam 85 ayrı operasyon gerçekleştirdi, 160 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 54 şüpheli tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 35 kişi yakalanırken, bunlardan 25'i de cezaevine teslim edildi. Bu şüphelilerle birlikte toplam 79 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde 1 kilo 418 gram bonzai, 8 bin 445 uyuşturucu hap, 79 bin 496 sentetik hap, 761 gram metamfetamin, 148 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 127 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram skunk, 45 gram esrar, 21 gram eroin, 13 gram kokain, 7 adet captagon, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.