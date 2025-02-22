Karacasu'da çiftçiler bilgilendirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çiftçiler, toprak analizi ve numune alımı konularında bilgilendirildi.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:01

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Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilere yönelik yürütülen bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ataeymir Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda ekipler, çiftçilere gübreleme, toprak analizinin önemi, topraktan numune alımı gibi konularda bilgilendirme yaptı. Ayrıca üreticilere hayvancılıkta yeni desteklemeler konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer ile buluşma fırsatı yakalayan üreticiler de merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, yeni destekleme modelleri konusunda da bilgi aldı. Üreticilerin bilgilendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.