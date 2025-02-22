İzmir'de 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 10:51

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Bayraklı'da bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğunu ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli Z.U.E. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddenin bugüne kadar İzmir'de tek seferde yakalanmış en yüksek miktardaki bonzai olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.