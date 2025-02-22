Çakmak istedi, 'yok' denilince bıçakladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir genç, karşısından gelen kişiden çakmak istedi, 'Yok' cevabını alınca bıçakladı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:36

Paylaş



ABONE OL

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Çınaraltı Meydanı'nda bulunan bir pasaj önünde meydana geldi. İddiaya göre Ö.A. (27), karşılaştığı yabancı uyruklu A.K.'den (31) çakmak istedi. 'Çakmağım yok' cevabını alan Ö.A., üzerindeki bıçakla A.K.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan Ö.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.