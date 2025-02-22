Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır refüje girdi

Bursa'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, refüje saplandı. Kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 15:21

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Kaza, Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hava sıcaklığı -3 dereceyi görürken, yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle S.Ş. idaresindeki 33 YBZ 74 plakalı tırın kontrolünü kaybetti. Kayan araç refüje savruldu. Kaza sonrası çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.