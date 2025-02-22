Bolu'da kar yağışı kimlerine eğlence kimilerine ise zulüm oldu

Bolu'da dün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle sokaklar buz pistine döndü. Kimi vatandaş aracının arkasına bağladığı şambrelle eğlenirken, kimi vatandaş ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:34

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Bolu'da dün öğle saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Yağan kar sebebiyle il geneli beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde kimileri kar yağışının tadını çıkarttı kimileri ise kazadan kaçamadı. Kent merkezinde ATV motoruna ve otomobiline bağladıkları şambrellerle kayan vatandaşlar eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kentin birçok noktasında ise araç kayması sebebiyle kazalar meydana geldi. Bir kaza şans eseri kar yağışını çeken vatandaşın kamerasına yansıdı. Özellik kent merkezinde bulunan rampalarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışını gören bir grup genç ise araçlarından açtıkları müzikle oyun havası oynadı. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.