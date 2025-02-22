Bartın'da 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da yoğun kar nedeniyle kent genelinde 106 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 40 santime ulaştı. Sürücüler zor anlar yaşarken, karda tepsiyle kayan Ş.S. beton duvara çarparak ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 10:56

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Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı merkezde 40, yüksek kesimlerde 70 santime kadar ulaştı. Bartın genelinde 106 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yolu Ahatlar mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tuzlama ve küreme çalışması yapıldı. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı, bazıları zincir takarak ilerledi.

VALİ ARSLAN: ELEKTRİKSİZ KÖYÜMÜZ YOK

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Kar yağışı çok yoğun şekilde devam ediyor. Gerekli tedbirleri aldık. Tüm kurum ve kuruluşlar sahadadır. Kar yağışı devam ettiği için Karayolları ekiplerimiz, kentimizin diğer şehirlerle bağlantısını koparmamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerimiz öncelikli olarak acil hasta, diyaliz hastası doğum ve cenazelere karşı duyarlı davranıyorlar. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmadı. Ayrıca elektriksiz köyümüz de yok" dedi.