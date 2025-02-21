Yaşam

Malatya'da çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendiler.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya'da çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde kar yağışı sonrası okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Kışın beyaz örtüsü altında eğlenceli vakit geçiren çocuklar kardan adam da yaparak eğlendiler.

ÇOCUKLAR KAR TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Çocuklar, Malatya'daki kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte karın tadını çıkaran çocuklar, neşeleriyle dikkat çekti. Kartoplarıyla oynayan çocukları gören büyükler de onların mutluluğuna ortak oldu.

Eğlencenin tadını çıkaran çocuklar, kar tatilini keyifle geçirdi.