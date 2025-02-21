Kar topu savaşından yumruklu kavgaya!
İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında bir grup sokakta kar topu oynayıp halay çekti. Ancak grup arasında bir süre sonra kavga çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen kavgayı araya girenler sonlandırdı.
İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi'de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler sokağa çıktı.
Ordu Caddesi'nde bir grup sokakta uzun süre halay çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra da kavga çıktı.
Nedeni bilinmeyen kavga araya girenler sayesinde son buldu. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.