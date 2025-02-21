Kar topu savaşından yumruklu kavgaya!

Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:13

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi'de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler sokağa çıktı.

İstanbul 'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Sokak ortasındaki kavgadan görüntü

Ordu Caddesi'nde bir grup sokakta uzun süre halay çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra da kavga çıktı.

Nedeni bilinmeyen kavga araya girenler sayesinde son buldu. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sokak ortasındaki kavgadan görüntü