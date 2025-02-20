Marmaris Belediyesi eski başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu
Marmaris'in İçmeler ilçesinde özel bir şirketin inşaat projesine belediye tarafından ruhsat izni verildi. Ruhsata karşı açılan davada imar durum belgesi ve imar planları "kıyı kanununa aykırılık" gerekçesiyle iptal edildi. Konuya ilişkin Marmaris Belediyesi, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına eski başkanı Mehmet Oktay, geçmiş dönem belediye başkan yardımcısı Burak Demirtaş ve beraberindeki 2 personel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Marmaris'in İçmeler ilçesinde özel bir şirketin projesine verilen ruhsat izni krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Marmaris Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verilen projede Muğla 3. İdare Mahkemesi "kıyı kanununa aykırılık" gerekçesiyle özel şirkete verilen ruhsatları iptal etti. Şirkete ait imar durum belgesi ve 17 yapı ruhsatı imar planları ile iptal edilirken, Marmaris Belediyesi tarafından mahkeme kararı sonrası inşaat alanı mühürlendi.
2,7 MİLYAR LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Sabah'ın haberine göre Marmaris Belediyesi, projede usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle özel şirkete 2,7 milyar lira idari para cezası kesti. Konuya ilişkin Marmaris Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Yer alan açıklamada Marmaris Belediyesi, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve başkan yardımcısı Burak Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
ESKİ BAŞKANA SUÇ DUYURUSU
Marmaris Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamada 31 Mart seçimlerinden önce projenin 1. Etap otel bloğunda mevzuata aykırı şekilde düzenlenen bir takım belgelerin eksik ve tamamlanmamış olması nedeniyle belediye tarafından iptal edildiği ifade edilirken "Yapı kullanım izin belgesi, inşaatın henüz tamamlanmamış olması, yapı denetim kuruluşu raporu ve iş bitirme tutanaklarının olmaması, kanalizasyonla ilgili altyapı bağlantı onay belgesinin olmaması, yapı denetim kuruluşu onaylı bitmiş yapıya ait iç mekan ve cephe fotoğraflarının olmaması gerekçeleri ile Marmaris Belediye Başkanlığımızca iptal edilmişti.
Mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenleyen Belediye ilgili personeli Halil Uysal, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Evdaşı, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.