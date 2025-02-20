Marmaris Belediyesi eski başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu

Giriş Tarihi: 20.02.2025 01:29

Marmaris'in İçmeler ilçesinde özel bir şirketin projesine verilen ruhsat izni krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Marmaris Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verilen projede Muğla 3. İdare Mahkemesi "kıyı kanununa aykırılık" gerekçesiyle özel şirkete verilen ruhsatları iptal etti. Şirkete ait imar durum belgesi ve 17 yapı ruhsatı imar planları ile iptal edilirken, Marmaris Belediyesi tarafından mahkeme kararı sonrası inşaat alanı mühürlendi.

2,7 MİLYAR LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre Marmaris Belediyesi, projede usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle özel şirkete 2,7 milyar lira idari para cezası kesti. Konuya ilişkin Marmaris Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Yer alan açıklamada Marmaris Belediyesi, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve başkan yardımcısı Burak Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu.