Küçükçekmece'de 7 katlı binaya tahliye kararı!
Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde 7 katlı bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece Bülbül Sokak'ta meydana gelen olayda 7 katlı binada yaşayan vatandaşlar, banyoda beliren çatlakları görünce durumu yetkililere bildirdi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Kısa sürede boşaltılan bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.
Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.