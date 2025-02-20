Yaşam

Küçükçekmece'de 7 katlı binaya tahliye kararı!

Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde 7 katlı bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de 7 katlı binaya tahliye kararı!

Küçükçekmece Bülbül Sokak'ta meydana gelen olayda 7 katlı binada yaşayan vatandaşlar, banyoda beliren çatlakları görünce durumu yetkililere bildirdi.

DUVARINDAN SESLER GELDİ...

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kısa sürede boşaltılan bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.

Küçükçekmece'de 7 katlı bir bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi / AAKüçükçekmece'de 7 katlı bir bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi / AA

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