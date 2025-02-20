Kedi severken kayan araba çarptı! İstanbul'daki feci kaza kamerada
Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde karlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil, sokakta kedi seven bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile demir direk arasında sıkışan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beykoz'da sokakta bulunan kediyi seven kişiye karlı yolda kontrolden çıkan otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Soğuksu Mahallesi'nde karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, kediyi seven bir kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ile demir direk arasında sıkışarak yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sokakta oynayan 2 kişinin yanından geçen otomobilin kediyi seven kişiye çarpması ve bu kişinin otomobille demir direk arasında sıkışması yer aldı.