Kedi severken kayan araba çarptı! İstanbul'daki feci kaza kamerada

Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:11

Beykoz'da sokakta bulunan kediyi seven kişiye karlı yolda kontrolden çıkan otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Soğuksu Mahallesi'nde karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, kediyi seven bir kişiye çarptı.