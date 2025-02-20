Bursa'da sanayi sitesinde yangın!

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"EKİPLERİMİZ YOĞUN MÜDAHALE DURUMUNDA"

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 100'ün üzerinde personelin 53 araçla 2 saat önce başlayan yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Öncelikle yangının çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin engellendiğini aktaran Esen, "Şu anda o risk, bertaraf edildi. Bir yandan içerideki malzemenin soğutularak dışarı çıkarılması ve yangının da söndürülmesi çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun müdahale durumunda. Bu dakikalardan itibaren söndürülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Esen, işletmenin 3 dükkanın birleştirilmesiyle depo ve satış yeri olarak kullandığını belirterek, yangının sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi.