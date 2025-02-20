Yaşam

Bursa'da sanayi sitesinde yangın!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da sanayi sitesinde yangın!
BURSA'DA MADENİ YAĞ DEPOSUNDA YANGIN!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Oto Sanayi Sitesi (OTASANSİT) C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın | Fotoğraf: DHABursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın | Fotoğraf: DHA

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın | Fotoğraf: AABursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın | Fotoğraf: AA

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"EKİPLERİMİZ YOĞUN MÜDAHALE DURUMUNDA"

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 100'ün üzerinde personelin 53 araçla 2 saat önce başlayan yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Öncelikle yangının çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin engellendiğini aktaran Esen, "Şu anda o risk, bertaraf edildi. Bir yandan içerideki malzemenin soğutularak dışarı çıkarılması ve yangının da söndürülmesi çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun müdahale durumunda. Bu dakikalardan itibaren söndürülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Esen, işletmenin 3 dükkanın birleştirilmesiyle depo ve satış yeri olarak kullandığını belirterek, yangının sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"HERHANGİ BİR YARALI VE CAN KAYBI YOK"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım Belediyesi ekiplerinin de yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini anlattı.

Ekiplerin yoğun müdahalede bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Tamamen kontrol altına alınması, zannediyorum 1-2 saat içerisinde tamamlanmış olacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok, çok şükür. Madeni yağ deposu olduğu için yangın, bir müddet sürecek. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor." dedi.

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