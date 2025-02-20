84 yaşındaki kadın yoğun kar altında ambulansa yetiştirildi

Samsun'un Yakakent ilçesi Yassıdağı Mahallesi'ndeki evinde düşerek kolunu kıran 84 yaşındaki İlmihan Akgün'ün imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Ekiplerin desteği ile ambulansa ulaştırılan yaşlı kadın tedavisi tamamlanmak üzere hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:25

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İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi gelen ihbarları da değerlendirerek kırsal bölgelerdeki vatandaşların hastaneye ulaşmasına ya da sağlık personelinin ihtiyaç olan bölgeye ulaşmasına destek oluyor. Bu kapsamda Yakakent ilçesi Yassıdağı Mahallesindeki evinde düşerek kolunu kıran 84 yaşındaki İlmihan Akgün'de Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımı ile hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekiplerini alarak pikapla yaşlı kadının evine ulaşan Büyükşehir ekipleri ilk muayenenin ardından yaşlı kadını ve sağlık ekiplerini ambulansa ulaştırdı. 84 yaşındaki İlmihan Akgün tedavisi tamamlanmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

84 yaşındaki İlmihan Akgün, "Evde talihsiz bir kaza yaşadım. Hem Büyükşehir Belediyemize hem de sağlık personelimize çok teşekkür ederim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi merkezde de vatandaşların hastane bölgelerine sorunsuz ulaşımı için harekete geçti. Hastane bölgeleri için de ayrıca 12 aracı yönlendiren Büyükşehir çok sayıda vatandaşın hastane bölgelerinden evlerine ulaşımını sorunsuz sağladı.

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