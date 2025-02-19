Karşısına çıkan linke tıklayınca 600 bin TL dolandırıldı

Antalya'da 60 yaşındaki Faruk Gülcemal, sosyal medya hesabında gezinti yaptığı sırada karşısına çıkan linke tıkladı. Sahte linke basmasının ardından telefonu kilitlenen yaşlı adamın banka hesabından 600 bin TL kredi çekildi. Dolandırıldığını anlayan Gülcemal, karakola giderek şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:34

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Emekli maaşıyla geçinen Faruk Gülcemal, doladırıcıların hedefi oldu. Sahte bir linke sosyal medya hesabında gezinti yaptığı sırada tıklayan Gülcemal, banka hesabından adına 600 bin TL çekildiğini öğrendi. Linke tıklamasının hemen ardından kilitlenen telefonu 24 saat boyunca açılmadı. Ertesi gün telefoncuya gidip telefonunu açtıran talihsiz adam faturasını ödemek isteyince acı gerçekle karşılaştı. Gülcemal, "Fatura ödemek için telefon bankacılığına girdim ama açamadım. Bankanın şubesine gittim. Adıma 600 bin liralık kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabında linke tıklayan adam 600 bin TL dolandırıldı / DHA "TÜM HESAPLAR BOŞALTILIYOR" Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığına dikkat çekerek, bu tür şikayetlerin giderek arttığını ifade etti. Atmaca, "Bu işlemler genellikle gece saatlerinde, 20-25 dakika içinde gerçekleştiriliyor. Tüm hesaplar boşaltılıyor ve krediler çekiliyor. Bankaların güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor" dedi. Mağdurların hızlı bir şekilde savcılığa başvurmaları gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Böyle bir durumla karşılaştıklarında vatandaşlara ilk önerim, hemen savcılığa gitmeleridir. Bu sayede banka hesaplarına bloke konulabilir. Ayrıca, tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri de mümkün" şeklinde konuştu.

Banka hesabından bir gecede yüzbinlerce lira kredi çekildi / DHA "BİR GECE UMUTLARINIZ SÖNEBİLİR" Avukat Atmaca, kullanıcıların telefonlarına yüklenen üçüncü parti yazılımlardan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Güvenli yazılımlar kullanılması ve iki faktörlü doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çeken Atmaca, "Bir gece hayalleriniz yıkılabilir, umutlarınız sona erebilir" dedi. DOLANDIRICILIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN