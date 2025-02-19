Beklenen yağış başladı: Kırklareli kara teslim!

Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:53

Hafta sonu meteorolojiden yapılan açıklamayla Marmara Bölgesi 'nde etkisini göstermesi beklenen kar geldi. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Kırklareli 'nde polis ve jandarma ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmedi

Kırklareli'nde kar yağışı başladı / AA

OSB'YE GİDEN YOL KAPANDI!

Kızılcıkdere köyü yakınlarında Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giden yolun yokuş kısmında buzlanma ve kar nedeniyle yol bir süre kapanmasıyla bazı araçlar yolda kaldı. Bununla ulaşım 45 dakika durdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.