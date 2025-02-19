Beklenen yağış başladı: Kırklareli kara teslim!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kar uyarısı Kırklareli'nde etkisini göstermeye başladı. Hafta başından itibaren Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı, kısa sürede kent merkezinde de etkini göstermeye başladı.
Hafta sonu meteorolojiden yapılan açıklamayla Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermesi beklenen kar geldi. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmedi
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.
OSB'YE GİDEN YOL KAPANDI!
Kızılcıkdere köyü yakınlarında Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giden yolun yokuş kısmında buzlanma ve kar nedeniyle yol bir süre kapanmasıyla bazı araçlar yolda kaldı. Bununla ulaşım 45 dakika durdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.