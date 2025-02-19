Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:40

Amasya’da karlı yolda zincirleme kaza: 2 yaralı | Fotoğraf: DHA

Daha sonra peşlerinden gelen Birol G. yönetimindeki 05 ACU 491 plakalı hafif ticari araç ile Engin T.'nin kullandığı 06 EC 9302 plakalı otomobil de duramayarak otobüse çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Aysel G. ve Çınar G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.